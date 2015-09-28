T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

İşçi Partisi'ne yıldız danışmanlar

Dünyaca tanınmış ekonomistler Fransız Thomas Piketty ile Amerikalı Joseph Stiglitz, İngiliz İşçi Partisi'nin yeni Genel Başkanı Jeremy Corbyn'e danışmanlık yapacak.

28 Eylül 2015 15:43


İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni Genel Başkanı Jeremy Corbyn, ekonomi konularında kendisine danışmanlık yapmak üzere dünyaca tanınmış iki ekonomist olan Fransız ekonomist Thomas Piketty ve Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Joseph Stiglitz'i seçti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, iki ekonomistin partinin mali konulardaki sözcüsü John McDonall liderliğinde yılda dört kez toplanması planlanan danışmanlık kurulu toplantılarına katılacağı bildirildi. Ekonomistlerin, partinin ekonomi politikasının geliştirilmesine katkı sağlamasının planlandığı açıklandı.

"21'inci Yüzyılda Kapital" adlı kitabı ile dünya genelinde ses getiren Fransız ekonomist Thomas Piketty gelir dağılımı adaletsizliği, refah, eşitsizlik gibi konulardaki eleştirel görüşleri ile dikkat çekiyor.

2001 yılında ekonomi dalında Nobel Ödülü'ne layık görülen Amerikalı ünlü ekonomist Joseph Stiglitz ise daha önce ABD'nin eski başkanı Bill Clinton'a danışmanlık yapmıştı. Stiglitz, Dünya Bankası başkanlığı görevini de yürütmüştü. Stiglitz'in son kitabının adı ise "Zengin ve Yoksul".

"Harika bir fırsat"

Piketty, danışmanlık kurulunda yer alacak olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirtti. Ekonomist, İşçi Partisi'nin, tasarruf politikasının bir başarısızlık olduğunu ispatlayacak yeni bir ekonomi politikası geliştirmek için harika bir fırsatı olduğunu belirtti.

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn ise ekonomi politikasının, 'bazılarına servet değil, herkese güvence' sağlaması gerektiğini belirtti. Partide çoğunluğun desteğini alarak genel başkan seçilen Corbny'nin sol görüşleri parti içinde de tartışmalara neden oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DünyacaFransız Thomas PikettyAmerikalı Joseph StiglitzPartisiGenel Başkanı Jeremy CorbynFransızThomas PikettyNobelAmerikalıJoseph StiglitzJohn McDonallYüzyılda Kapital34;ABDBill ClintonDünya BankasıYoksul34;.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24