İşçi Partisi'ne yıldız danışmanlar



İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni Genel Başkanı Jeremy Corbyn, ekonomi konularında kendisine danışmanlık yapmak üzere dünyaca tanınmış iki ekonomist olan Fransız ekonomist Thomas Piketty ve Nobel ödüllü Amerikalı ekonomist Joseph Stiglitz'i seçti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, iki ekonomistin partinin mali konulardaki sözcüsü John McDonall liderliğinde yılda dört kez toplanması planlanan danışmanlık kurulu toplantılarına katılacağı bildirildi. Ekonomistlerin, partinin ekonomi politikasının geliştirilmesine katkı sağlamasının planlandığı açıklandı.

"21'inci Yüzyılda Kapital" adlı kitabı ile dünya genelinde ses getiren Fransız ekonomist Thomas Piketty gelir dağılımı adaletsizliği, refah, eşitsizlik gibi konulardaki eleştirel görüşleri ile dikkat çekiyor.

2001 yılında ekonomi dalında Nobel Ödülü'ne layık görülen Amerikalı ünlü ekonomist Joseph Stiglitz ise daha önce ABD'nin eski başkanı Bill Clinton'a danışmanlık yapmıştı. Stiglitz, Dünya Bankası başkanlığı görevini de yürütmüştü. Stiglitz'in son kitabının adı ise "Zengin ve Yoksul".

"Harika bir fırsat"

Piketty, danışmanlık kurulunda yer alacak olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirtti. Ekonomist, İşçi Partisi'nin, tasarruf politikasının bir başarısızlık olduğunu ispatlayacak yeni bir ekonomi politikası geliştirmek için harika bir fırsatı olduğunu belirtti.

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn ise ekonomi politikasının, 'bazılarına servet değil, herkese güvence' sağlaması gerektiğini belirtti. Partide çoğunluğun desteğini alarak genel başkan seçilen Corbny'nin sol görüşleri parti içinde de tartışmalara neden oluyor.