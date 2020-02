İşadamı Hamdi Akın'dan gençlere tavsiyeler

KAYSERİ, (DHA)- AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hamdi Akın, öğrencilere mezun olunca hemen bir şirket kurmalarını tavsiye etti. Akın, “Kurulacak her şirket, bu ülkenin ciddi anlamda yükselmesine katkıda bulunacak bir kurumdur” dedi.

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen \'AGÜ Talks\' söyleşileri, kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası tarafından organize edilen AGÜ Talks’a bu kez Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yaparak Akın’ın iyi ve örnek bir işadamı olduğunu, özellikle iş dünyasına atılacak gençlere rol model olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Herkes işadamı, iş kadını olur ve kazanır, ama önemli olan bunu sıfırardan, hiç bir maddi varlık yokken başlatıp, eğitimle ve dünya kültürüyle sürdürebilmektir. İşadamı olmak için zengin olmanız gerekmiyor. Aslında hiç lazım değil, önemli olan iyi bir eğitiminizin iyi bir vizyonunuzun, cesaretinizin olması gerekiyor. Yenilikçi olmanız lazım” diye konuştu.

Daha sonra geçilen söyleşide, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkan Vekili olan Hamdi Akın, \'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme\' konulu konuşmasıyla öğrencilere iş yaşamını anlattı. Öğrencilere mezun olduklarında hemen bir şirket kurmalarını öneren Akın, kurulacak her şirketin ülkenin ciddi anlamda yükselmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Akın, şunları söyledi:

“Şirket kurmaktan korkmayın. Şirket kurmak, şirket sayısının çok olması o kadar önemli ki; kurulacak her şirket bu ülkenin ciddi anlamda yükselmesine katkıda bulunacak bir kurumdur. Bunu unutmayın. Şirketinizi kendiniz için değil ülkeniz için kuruyorsunuz. Çünkü her kurduğunuz şirkette bir kişi bile çalıştırsanız bir aileye bakmaya başlıyorsunuz. Her kuracağınız şirkette sigorta primi muhtasar vergi ödüyorsunuz. Her kuracağınız şirketle kurumsal bir varlığın, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin bir parçası oluyorsunuz. Vergi ödüyorsunuz, sigorta primi ödüyorsunuz, maaş ödüyorsunuz, meşruiyet kazanıyorsunuz.”



FOTOĞRAFLI