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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" Rehberi Tanıtımı Yer: ING Genel Müdürlük Tarih: 10 Ocak Saat: 09:30 BAGİDER “Bebeklerde Doğru Oto Koltuğu Kullanımı” Paneli  Yer: CNR Expo Fuar Merkezi Tarih: 10 OC

10 Ocak 2019 12:06

TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı

Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30


BAGİDER “Bebeklerde Doğru Oto Koltuğu Kullanımı” Paneli 

Yer: CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih: 10 OCak
Saat: 10:00


EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı

Yer: InterContinental Otel 
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00


TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00


Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı

Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00


Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı

Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00


Türk Eczacıları Birliği Toplantısı

Yer: Point Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00


Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması

Yer: İstanbul bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
Tarih: 12 Ocak
Saat: 09:00


2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri 

Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00


İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Elmadağ
Tarih: 14 Ocak
Saat: 10:00


Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı

Yer: Grand Hyatt OTel
Tarih: 14 Ocak

 

Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30


Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni

Yer: Kolektif House
Tarih: 16 Ocak
Saat: 18:30


Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00


Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel
Tarih: 17 OCak
Saat: 09:30


İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri

Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30


Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:00


Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00


 

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