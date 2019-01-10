İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD \"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü\" Rehberi Tanıtımı
Yer: ING Genel Müdürlük
Tarih: 10 Ocak
Saat: 09:30
BAGİDER “Bebeklerde Doğru Oto Koltuğu Kullanımı” Paneli
Yer: CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih: 10 OCak
Saat: 10:00
EAF “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” Konferansı
Yer: InterContinental Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 09:00
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Yerelde Sosyal Politikalar Konferansı
Yer: Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Nonstop Zula Espor Merkezi Açılışı
Yer: Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören AVM
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Türk Eczacıları Birliği Toplantısı
Yer: Point Otel
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10:00
Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması
Yer: İstanbul bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü
Tarih: 12 Ocak
Saat: 09:00
2019 Beklentileri ve Riskten Korunma Yöntemleri Semineri
Yer: Borsa İstanbul Konferans Salonu
Tarih: 12 Ocak
Saat: 11:00
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel Elmadağ
Tarih: 14 Ocak
Saat: 10:00
Birleşik Krallık Teknoloji Yatırım Konferansı
Yer: Grand Hyatt OTel
Tarih: 14 Ocak
Gedik Yatırım 2019 Strateji Raporu Açıklaması
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 15 Ocak
Saat: 09:30
Deloitte Teknoloji Fast 50 Ödül Töreni
Yer: Kolektif House
Tarih: 16 Ocak
Saat: 18:30
Sabancı Vakfı 3. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 16 Ocak
Saat: 19:00
Makine İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel
Tarih: 17 OCak
Saat: 09:30
İlaç Sektörü İş Birliği Programı Başlangıç Panelleri
Yer: Hilton Otel Bosphorus
Tarih: 17 Ocak
Saat: 12:30
Bankalararası Kart Merkezi 2018 Değerlendirme Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel Taksim
Tarih: 22 Ocak
Saat: 09:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00