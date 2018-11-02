İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC’18
Yer: Swissôtel The Bosphorus
Tarih: 1 - 2 Kasım
Saat: 10:00
FAO Ekosistem Tabanlı Uyum Çalıştayı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel
Tarih: 1-2 Kasım
Saat: 09:30
MacAfee Güvenlik Zirvesi
Yer. Wyndham Grand Levent Oteli
Tarih: 1 Kasım
Saat: 08:30
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Turkcell Basın Toplantısı
Yer: Maltepe turkcell Plaza
Tarih: 5 Kasım
Saat: 09:30
Prometeon Basın Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30
Furniture İstanbul
Yer: CNR Expo
Tarih: 6-11 Kasım
Saat: 10:00
Mehmet Sezgin Kitap Lansmanı Toplantısı
Yer: MediaCat Store ZorluPSM
Tarih: 8 Kasım
Saat: 09:30
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00