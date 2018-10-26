İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GESS Fuar ve Konferansları
Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 25-27 Ekim
Saat: 10:00
Merih Asansör Akademi Açılışı
Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu
Trih: 25 Ekim
Saat: 10:30
Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler
Yer: TOBB Plaza
Tarih: 25 Ekim
Saat: 09:00
21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00
PMO Kuyubaşı Toplantısı
Yer: Ankara PMO Genel Merkezi
Tarih: 29 Ekim
Saat: 13:00
Felixo Exchange Lansmanı
Yer: Sheraton Grand İstanbul
Tarih: 30 Ekim
Saat: 18:30
INFLOW Ödülleri
Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus
Tarih: 30 Ekim
Saat: 19:00
MacAfee Güvenlik Zirvesi
Yer. Wyndham Grand Levent Oteli
Tarih: 1 Kasım
Saat: 08:30
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Prometeon Basın Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00