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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GESS Fuar ve Konferansları Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 25-27 Ekim Saat: 10:00 Merih Asansör Akademi Açılışı Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Trih: 25 Ekim Saat: 10:30 Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları:

26 Ekim 2018 12:03

GESS Fuar ve Konferansları
Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 25-27 Ekim
Saat: 10:00

Merih Asansör Akademi Açılışı
Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu
Trih: 25 Ekim
Saat: 10:30

Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler
Yer: TOBB Plaza
Tarih: 25 Ekim
Saat: 09:00

21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00

PMO Kuyubaşı Toplantısı
Yer: Ankara PMO Genel Merkezi
Tarih: 29 Ekim
Saat: 13:00

Felixo Exchange Lansmanı
Yer: Sheraton Grand İstanbul
Tarih: 30 Ekim
Saat: 18:30

INFLOW Ödülleri
Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus
Tarih: 30 Ekim
Saat: 19:00

MacAfee Güvenlik Zirvesi
Yer. Wyndham Grand Levent Oteli
Tarih: 1 Kasım
Saat: 08:30

Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00

Prometeon Basın Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 6 Kasım
Saat: 09:30

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00

Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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