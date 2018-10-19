İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Archisections
Yer: Çırağan Sarayı Kempinski
Tarih: 19 Ekim
Saat: 08:00
SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı
Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası
Tarh: 19 Ekim
Saat: 09:00
MMA Forum İstanbul
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 24 Ekim
Saat: 09:00
21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ