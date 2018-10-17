T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı Yer: Divan Taksim Tarih: 17 Ekim Saat: 09:30 Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli  Yer: TOSB Konferans Salonu Tarih: 17 Ekim Saat: 10:00 Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir End

17 Ekim 2018 12:01

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı


Yer: Divan Taksim


Tarih: 17 Ekim


Saat: 09:30


Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 


Yer: TOSB Konferans Salonu


Tarih: 17 Ekim


Saat: 10:00


Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 


Yer: Shangria-La Bosphorus


Tarih: 17 Ekim


Saat: 10:00


Sürdürülebilir İş Ödülleri


Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli


Tarih: 17 Ekim


Saat: 20:00


3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi


Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi


Tarih: 17-18 Ekim


Saat: 10:00


Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı


Yer: Sabancı Center 


Tarih: 18 Ekim


Sat: 09:30


MESA Çubuklu 28 Lansman 


Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi


Tarih: 18 Ekim


Saat: 10.00


Argela 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı


Yer: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi


Tarih: 18 Ekim


Saat. 10:00


Archisections


Yer: Çırağan Sarayı Kempinski


Tarih: 19 Ekim


Saat: 08:00


SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı


Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası


Tarh: 19 Ekim


Saat: 09:00


MMA Forum İstanbul 


Yer: Swissotel The Bosphorus


Tarih: 24 Ekim


Saat: 09:00


21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı


Yer: TÜSİAD Konferans Salonu


Tarih: 26 Ekim


Saat: 14:00


Penfest


Yer: Çırağan Sarayı


Tarih: 2-3 Kasım


Saat: 10:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 


Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli


Tarih: 13-14 Kasım


Saat: 10:00


 


 


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKIROSANNOFERTURKCAST Basın Toplantısı Yer Divan Taksim TarihEkim SaatYatırımcılıkGirişim Sermayesi Paneli  Yer TOSB Konferans Salonu TarihTürkiye Yeşil EnerjiAkıllıEndüstrileri Forumu  Yer ShangriaLa Bosphorus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24