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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

16’ncı "Bayim Olur Musun" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7 Tarih: 11-14 Ekim Saat: 11:00 Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı Yer: Sky Lounge Zorlu PSM Tarih: 12 Ekim Saat: 09:00   Sürdürülebilir

12 Ekim 2018 11:55

16’ncı \"Bayim Olur Musun\" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı

Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7

Tarih: 11-14 Ekim

Saat: 11:00


Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

SKD Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

 

İstanbul Gençlik Platformu Başarısızlık Zirvesi

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Ekim

Saat: 10:00


Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği \"Kadıköy\" Konferansı

Yer: Hilton İstanbul Kozyatağı

Tarih: 13 Ekim

Saat: 09:00

 

UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus convention Center

Tarih: 15 Ekim

Saat: 09:30

 

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00

 

Prosegur Alarm Basın Lansmanı

Yer: Dedeman Otel Gayrettepe

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10.00

 

KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30


ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

 

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli 

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu 

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

 

Sürdürülebilir İş Ödülleri

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli

Tarih: 17 Ekim

Saat: 20:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı – Deneyim Paylaşım Toplantısı

Yer: Sabancı Center 

Tarih: 18 Ekim

Sat: 09:30

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

21. Yüzyılda Doğu Asya\'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00


Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

 

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