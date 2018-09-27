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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı Yer: Ortaköy Feriye Sarayı Tarih: 27 Eylül Saat: 08:30   Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı  Yer: The Ritz Carlton Otel / Cam Salon Tarih: 27 Eylül

27 Eylül 2018 12:00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları \"Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim\" Toplantısı

Yer: Ortaköy Feriye Sarayı

Tarih: 27 Eylül

Saat: 08:30

 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı 

Yer: The Ritz Carlton Otel / Cam Salon

Tarih: 27 Eylül

Saat: 09:30

 

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

 

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

 

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30 

 

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

 

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

 

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı 

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

 

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

 

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

 

MESA Çubuklu 28 Lansman 

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

 

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