İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi
Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri
Tarih: 14 Nisan
Saat: 13:00
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 16 Nisan
Saat: 10:00
Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Açıklaması
Yer: Pera Müzesi
Tarih: 16 Nisan
Saat: 09:30
GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 17 Nisan
Saat: 08:30
ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
\"National Geographic on Campus!\" Serisi Açılışı
Yer: Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 13:00
TÜRKONFED Global Girişimcilik Kongresi
Yer: İstanbul Hilton Bomonti Hotel
Tarih: 17-18 Nisan
Saat: 13:00
Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması
Yer: Gastronometro
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:30
LEAD Network Türkiye \"Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık\" Konferansı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 18 Nisan
Saat: 13:00
Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı
Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 14:30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00