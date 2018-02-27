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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) Yer: CNR Expo Fuar Merkezi Tarih: 27 Şubat Salı Saat: 10:00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi         12:00 UNICERA Fuarı’nın resmi açılışı Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analiz

27 Şubat 2018 12:00


İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)
Yer: CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 10:00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi
        12:00 UNICERA Fuarı’nın resmi açılışı

Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ raporu
Yer: Swissotel The Bosphorus / Mimosa salonu
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 10:00

Concorde Hotels & Resorts “KKTC Concorde Luxury Resort Hotel” Tanıtımı
Yer: Feriye Sarayı
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 10:30

Yıldırım Kule ‘İş sohbetleri’
Yer: Yıldırım Kule / Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 16:00

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin Basın Toplantısı
Yer: The Ritz Carlton / Cam Salon
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 19:30

Anadolu Markaları Yarışması Ödül Töreni
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus / Balo Salonu
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 21:00

Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek
Yer: Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:00

Gyoder–Akademetre ‘Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu’ İstanbul raporu
Yer: Grand Pera / Emek Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:30

Deutche Messe AG ile Türkiye’nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı
Yer: Swissotel The Bosphorus Istanbul
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:00

Buka Basın toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:30

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 12:00

SAP Türkiye Hızlan Farkyarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası Projesi
Yer: Ashoka Vakfı Ofisi
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 18:15

Sales Network “TALKS”
Yer: Hilton Convention Center
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 09:15

Aktif Bank İnnovaban Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 10:30

ZTT Cable ‘Hep Birlikte Yarınlara, Buluşma Noktası Türkiye!’ Kurumsal Lansmanı
Yer: Swiss Otel Ankara
Tarih: 2 Mart Cuma
Saat: 18:45

TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 5 Mart
Saat: 10:30

ABank Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih: 6 Mart Salı
Saat: 10:00

Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 7 Mart Çarşamba
Saat: 10:00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Yer     : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Gün   : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer     : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Gün   : 9 Mart Cuma
Saat   : 10:00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi

Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih: 8-10 Mart
Saat: 10:00

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