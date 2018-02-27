İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)
Yer: CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 10:00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi
12:00 UNICERA Fuarı’nın resmi açılışı
Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ raporu
Yer: Swissotel The Bosphorus / Mimosa salonu
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 10:00
Concorde Hotels & Resorts “KKTC Concorde Luxury Resort Hotel” Tanıtımı
Yer: Feriye Sarayı
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 10:30
Yıldırım Kule ‘İş sohbetleri’
Yer: Yıldırım Kule / Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 16:00
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin Basın Toplantısı
Yer: The Ritz Carlton / Cam Salon
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 19:30
Anadolu Markaları Yarışması Ödül Töreni
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus / Balo Salonu
Tarih: 27 Şubat Salı
Saat: 21:00
Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek
Yer: Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:00
Gyoder–Akademetre ‘Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu’ İstanbul raporu
Yer: Grand Pera / Emek Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:30
Deutche Messe AG ile Türkiye’nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı
Yer: Swissotel The Bosphorus Istanbul
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:00
Buka Basın toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:30
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 12:00
SAP Türkiye Hızlan Farkyarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası Projesi
Yer: Ashoka Vakfı Ofisi
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 18:15
Sales Network “TALKS”
Yer: Hilton Convention Center
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 09:15
Aktif Bank İnnovaban Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 10:30
ZTT Cable ‘Hep Birlikte Yarınlara, Buluşma Noktası Türkiye!’ Kurumsal Lansmanı
Yer: Swiss Otel Ankara
Tarih: 2 Mart Cuma
Saat: 18:45
TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 5 Mart
Saat: 10:30
ABank Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih: 6 Mart Salı
Saat: 10:00
Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 7 Mart Çarşamba
Saat: 10:00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Gün : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Gün : 9 Mart Cuma
Saat : 10:00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih: 8-10 Mart
Saat: 10:00