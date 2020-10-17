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İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

17 Ekim 2020 16:14

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik (43), uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Çelik'in katil zanlısı olarak iş başvurusu için gelen Gökhan A., gözaltına alındı.

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