'İrlandalı boksör' davasında yeni karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak anılan Muhammed Fadeldabbous'un darp edilmesine ilişkin yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasını kaldırdı. Büfe sahibi Şenol Palan'ın 2 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Aksaray’da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan Kuveyt asıllı İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous ile esnaf arasında çıkan kavgaya ilişkin dava İstinaf Mahkemesi’nde karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şenol Palan ile avukatı Yunus Yalçın katıldı.

Yerel mahkemenin kararı kaldırıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre, davayı karar bağlayan daire, İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin sanık hakkında verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi. Sanık Şenol Palan’ı Mohammed Fadeldabbous’ı “haksız tahrik altında kasten yaralama” suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapse çarptırdı.

Olayın geçmişi

Aksaray'da 1 Ağustos 2015 tarihinde Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous, su alırken şişelerin yere dökülmesi sonucu esnafla kavga etmişti.

İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda, sanık Şenol Palan’ın diğer sanık Mohammed Fadeldabbous’a sopayla vurarak kolunun kırılmasına neden olan eylemine ilişkin “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezalandırılmasına karar vermişti.

Esnaflar Şerafettin Özbey ve Mohammed Raıe ise “kasten yaralama” suçundan adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous’a ise eyleminin meşru müdafa çerçevesinde gerçekleştiğini gerekçe göstererek ceza vermemişti.