İrfan Can transferinde yeni iddia: 6 milyon Euro ve yüzde 50 pay

Ocak ayının gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fatih Terim'in açıkça istediğini belirttiği İrfan Can Kahveci transferini bitirme peşinde. İddiaya göre yapılan yeni teklifte Başakşehir'e, 6 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek.

Transferde henüz somut bir adım atamayan Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferini bitirmeye yakın. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı için yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfer için aradığı sponsoru bulduğu ve Başkan Göksel Gümüşdağ ile yüzde 90 anlaştığı bildirildi.

6 milyon euro ve yüzde 50 pay

25 yaşındaki yıldız oyuncunun da dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlaması, bu transferin artık bittiği yorumlarına neden oldu. Galatasaray'ın, İrfan için Başakşehir ile 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı, bir sonraki satıştan da %50 pay vereceği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)

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