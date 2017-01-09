İran'da Rafsancani için üç günlük yas

Pazar günü 82 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin cenaze töreninin salı günü düzenleneceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rafsancani'yi 'devrimin büyük bir şahsiyeti, direnişin idolü ve sabrın sembolü' olarak nitelendirerek, ülkede üç günlük resmi yas ilan etti. Rafsancani'nin cenaze töreninin yapılacağı salı günü ülkede tüm resmi kurumlar kapalı olacak.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de 'büyük bir dostu' kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, Rafsancani'nin kendisi için 59 yıllık sadık bir dost ve siyasi yol arkadaşı olduğunu söyledi. Siyasi mücadelenin inişli çıkışlı tüm yollarını birlikte yürüdüklerini kaydeden Hamaney, bazı dönemlerdeki siyasi görüş ayrılıklarının da dostluklarını zedeleyemediğini ifade etti.

1989-1997 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olan Rafsancani, 2005 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda daha fazla oy almasına rağmen, ikinci turdaki rakibi Mahmud Ahmedinejad'a yenilmişti. 2013 yılında Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı 'na seçilme sürecinde önemli rol oynayan Rafsancani, seçim sonrasında da Ruhani'nin en yakın danışmanı olarak biliniyordu. Rafsancani son olarak İran İslam Cumhuriyeti Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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