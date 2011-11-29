-İran'da protestolar sona erdi TAHRAN (A.A) - 29.11.2011 - İran'ın başkenti Tahran'da öğrencilerin, İngiltere Büyükelçiliği ve büyükelçisi rezidansının bulunduğu yerleşkedeki protestoları sona erdi. Polis elçilikteki göstericileri dışarı çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Öğrenciler elçilikten ayrılırken okudukları bildiride, direnişlerinin devam edeceğini ve diplomatik ilişkilerin düşürülmesini yeterli görmediğini ifade ederek, ilişkilerin sona erdirilmesini istediğini belirtti. Gösteriler yaklaşık 6 saat sürdü. Elçilik binasının bulunduğu alan İran polisi tarafından korumaya alındı. Tahran Valisi Murteza Temeddün de elçiliğin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı.