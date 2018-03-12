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İran'da düşen özel uçağın acısı Bursa'ya da düştü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta Bursalı işadamı Orhan Çoşkun'un kızı, mimar Zeynep Çoşkun (28) da yaşamını yitirdi

12 Mart 2018 14:43

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelirken İran\'da düşen özel uçakta Bursalı işadamı Orhan Çoşkun\'un kızı, mimar Zeynep Çoşkun (28) da yaşamını yitirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding\'e ait özel jet, İran\'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi.
ACI HABER ULAŞTI
Düşen uçakta Toyota Plaza Akkoyunlu şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bursalı iş adamı Orhan Çoşkun\'un kızı, Zeynep Çoşkun\'un acı haberi kente ulaştı. Mimar Zeynep Coşkun\'un yeni nişanlandığı, bu yaz düğünü olduğu belirtildi.

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