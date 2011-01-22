-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME UMUDU İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - İstanbul'da bugün ikinci ve son gün oturumu yapılan İran nükleer görüşmelerinde, "az da olsa bir ilerleme ortamının bulunduğu" belirtildi. İran'ın yaptırımların kaldırılması ve uranyum zenginleştirme hakkının kabul edilmesi gibi önkoşullarında ısrarcı olduğu, buna karşın görüşmelerin ilk gününde "küçük de olsa, müzakereleri başarısızlıktan kurtaracak ilerlemeler bulunduğu" ileri sürüldü. Bu arada İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili'nin danışmanı Ebulfazl Zührevand, bugün AP Television News'e yaptığı açıklamada, "atmosfer olumlu" diye konuştu. Zührevand, "Her iki taraf da çeşitli sorunlara ilişkin gerçek, etkin bir işbirliği yönünde bir çözüme ulaşılabileceği konusunda arzusunu ortaya koymuş durumda" dedi. Reuters'ın haberine göre, Zührevand bir başka açıklamasında ise bugünkü görüşmelerin en azından, bir sonraki görüşmeler için zemin hazırlaması gerektiğini, ancak 5+1 ülkelerinin "açık ve ikna edici bir gündeme sahip olmadıklarını" savundu. Zührevand bugünkü oturumdan umutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün çeşitli alanlarda aktif işbirliğine yönelik somut bazı yol ve yöntemlerin bulunacağı umudundayız" diye konuştu. Adı açıklanmayan Batılı bir diplomatik kaynak, asıl adımı İran'dan bekledikleri imasıyla, "Bugün (ilerleme konusunda) ciddi olup olmadıklarına bakacağız" ifadesini kullandı. Bir başka Batılı diplomat da "Görüş ayrılıkları sürüyor. Fakat İranlıların, 6 ülkenin ortak tutumu karşısında biraz gerilediğini düşünüyorum" dedi. Diplomatik kaynaklara göre bugünkü oturumda, uranyum takas anlaşması konusunun ele alınması bekleniyor. 5+1 heyetinden bir diplomat, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmını yurt dışına göndermesi karşılığında bu ülkenin Tahran'daki nükleer araştırma reaktörüne yakıt sağlanmasını öngören böyle bir anlaşmanın, ancak "güven artırıcı bir gelişme" olabileceğini, ana amacın, İran'ın nükleer silah teknolojisine ulaşabileceği yüksek yüzdeli uranyum zenginleştirme çalışmalarının durdurulması olduğunu kaydetti. -ABD İLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPMA ÖNERİSİ- Öte yandan İran heyetine bugün, ABD heyetiyle ikili düzeyde görüşme yapması önerisi getirildiği bildirildi. Reuters'ın haberine göre Zührevand, İran'ın, Arapça yayın yapan El Alem televizyonuna yaptığı açıklamada, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi olan ve 5+1 heyetine başkanlık eden Catherine Ashton'ın bu öneriyi getirdiğini belirterek, "Ancak İstanbul'daki nükleer toplantıyla ilişkisi yoksa, böyle bir görüşmeye gerek yok" dedi.