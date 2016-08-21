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BBC Türkçe

Irak'ta 36 IŞİD üyesi idam edildi

Irak Hükümeti, 2014\'te Tikrit yakınlarındaki Speicher kampında, 1700 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 36 IŞİD üyesinin idam edildiğini açıkladı.

21 Ağustos 2016 17:56

Irak Hükümeti, 2014'te Tikrit yakınlarındaki Speicher kampında, 1700 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 36 IŞİD üyesinin idam edildiğini açıkladı.

IŞİD, ele geçirdiği eski ABD kampında gerçekleştirdiği katliamın video kayıtları ve fotoğraflarını yayımlamıştı.

Bir yıl sonra Irak ordusunun kampı geri almasından sonra toplu mezarlar bulunmuştu.

Kampta ölenlerin çoğunun Şii askeri öğrencilerin olması Şiiler arasında büyük öfke yaratmıştı.

AFP ajansına göre, Nasiriye ilinin bağlı olduğu Dikar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "36 mahkumun cezaları bu sabah Nasiriye hapishanesinde infaz edildi" denildi.

Ölen askeri öğrencinin 400 kadarı Dikarlıydı.

Açıklamada, infazlarda, Adalet Bakanı Haydar el Zemili'nin de hazır bulunduğu belirtildi.

Başbakan Haydar el Abadi, geçen ay Bağdat'ta 300'den fazla kişinin öldüğü bombalı saldırıdan sonra terör bağlantılı suçlardan idam cezasına çarptırılanların infazlarını hızlandırmak istediklerini söylemişti.

Bugün idam edilen kişilerin Şubat'ta idam cezasına çarptırılan Irak vatandaşları olduğu düşünülüyor.

Sanıklardan bazıları, olay günü Tikrit'te olmadıklarını söylemiş, bazıları da kendilerini savunma hakkı verilmediğini, ifadelerinin işkence altında alındığını belirtmişti.

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