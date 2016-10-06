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BBC Türkçe

Irak, Türkiye ile Başika krizini BM'ye taşıdı

Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığını kabul etmeyen Irak hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'ni konuyu ele almak üzere acil toplantıya çağırdı

06 Ekim 2016 15:01

Irak, Türkiye ile arasındaki Başika krizini Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.

Bağdat hükümeti, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika kampındaki askeri varlığıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acil bir toplantı yapmasını talep etti.

Irak Devlet Televizyonu da Dışişleri Bakanlığı'nın Güvenlik Konseyi'nden, "sorumlululuk üstlenmesini" ve "uluslararası desteği yoğunlaştırmasını" istediğini bildirdi.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler Ankara'nın geçen yılın sonlarında Musul'un kuzeydoğusundaki kampa IŞİD'le savaşacaklara eğitim vermek amacıyla asker yollamasından bu yana gerilmişti.

Irak, Türkiye'nin askeri varlığını Irak'ın egemenliğinin "açık ihlali" olarak görüyor ve Türk askerinin çekilmesini istiyor. Başbakanı Haydar El İbadi, dünkü açıklamasında Türkiye'nin Irak'ta asker bulundurmasının "bölgesel bir savaşa" yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Irak'tan Türkiye'ye 'bölgesel savaş' uyarısı

Haydar El İbadi, "Türk tarafından pek çok kez Irak'ın işlerine karışmamalarını istedik. Türklerin macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum" demişti.

Çavuşoğlu'ndan Irak'a tepki

 

Irak Meclisi, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini açıklayan ve Türk askerlerini "işgalci güçler" olarak nitelendiren bir açıklama yapmış, Dışişleri Bakanlığı Irak Meclisi'ni kınamıştı.

Bu gelişmeler sonrası bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise Türkiye'nin Irak'ta işgalci bir amaçla bulunmadığını kaydetmişti.

Türkiye ile Irak arasındaki gerginliğin artması ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türk ordusunun Irak'ta bir istikrar unsuru olduğunu söylemişti.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin Başika'daki varlığı işgalci bir amaçla, o ülkenin içişlerine karışma amaçlı değildir. Orada terör örgütlerinin çıkarmış olduğu siyasi belirsizliklerin ortadan kaldırılması, özellikle Musul halkının korunmasıyla ilgili yer almaktadır" demişti.

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