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Dünya

Irak Sağlık Bakanı el-Timimi istifa etti

04 Mayıs 2021 21:40

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangının ardından istifa etti.

Mustafa el-KazımiHasan el-TimimiIrakIrak Sağlık BakanıSağlık Bakanı
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