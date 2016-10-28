İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Liuzhou Tenis Turnuvası'nda teklerde yarı finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Liuzhou kentinde organize edilen 50 bin dolar ödüllü turnuvanın çeyrek final maçında, dünya sıralamasının 155. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 156 numarası Kai-Chen Chang karşılaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Soylu, ikinci sete de iyi başladı ve maçta 1-0 öndeyken Tayvanlı rakibi Chang'ın oyundan çekilmesiyle turnuvada yarı finale yükseldi.

İpek Soylu yarı finalde, Çinli Lin Zhu ile Güney Koreli Su Jeong Jang karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.