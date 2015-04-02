'İntihar yöntemlerini araştırdı'

Marsilya Savcısı Brice Robin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı
açıklamada, düşen
Germanwings uçağının ikinci kara kutusunun bulunduğunu söyledi. İkinci kara kutuda
uçağın uçuş bilgileri yer alıyor. Daha önce bulunan cockpit ses kayıt cihazından
edinilen bilgiler, 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in, kaptan pilotun cockpiti
terk etmesi üzerine kapıyı kilitleyerek uçağı kasten düşürdüğüne işaret ediyor.
Düsseldorf Savcılığı, yardımcı pilotun uçuştan önce intihar yöntemleri ve bunların
nasıl
uygulanacağı ile ilgili internette arama yaptığını açıkladı. Savcılık, pilotun evindeki tablet
bilgisayarına el koymuştu. Bilgisayarın web tarayıcılarında 16-23 Mart tarihleri arasında
yapılan aramalarda bu bilgilere ulaşıldı. Savcılık, pilotun ayrıca cockpit kapılarının
güvenlik mekanizmalarını da araştırdığını açıkladı.
Fransız Alpleri'nde düşen Germanwings uçağında bulunan 150 kişiden kurtulan
olmamıştı.