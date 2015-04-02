T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'İntihar yöntemlerini araştırdı'

Fransız Alpleri’nde düşen Germanwings uçağının ikinci kara kutusu bulundu. Pilotun uçuştan önce intihar yöntemleriyle ilgili internette arama yaptığı ortaya çıktı.

02 Nisan 2015 20:35

Marsilya Savcısı Brice Robin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı
açıklamada, düşen
Germanwings uçağının ikinci kara kutusunun bulunduğunu söyledi. İkinci kara kutuda
uçağın uçuş bilgileri yer alıyor. Daha önce bulunan cockpit ses kayıt cihazından
edinilen bilgiler, 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in, kaptan pilotun cockpiti
terk etmesi üzerine kapıyı kilitleyerek uçağı kasten düşürdüğüne işaret ediyor.
Düsseldorf Savcılığı, yardımcı pilotun uçuştan önce intihar yöntemleri ve bunların
nasıl
uygulanacağı ile ilgili internette arama yaptığını açıkladı. Savcılık, pilotun evindeki tablet
bilgisayarına el koymuştu. Bilgisayarın web tarayıcılarında 16-23 Mart tarihleri arasında
yapılan aramalarda bu bilgilere ulaşıldı. Savcılık, pilotun ayrıca cockpit kapılarının
güvenlik mekanizmalarını da araştırdığını açıkladı.
Fransız Alpleri'nde düşen Germanwings uçağında bulunan 150 kişiden kurtulan
olmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransız AlpleriGermanwingsSavcısı Brice Robin AlmanAndreas LubitzSavcılığıMartAlpleriWelle Türkçe DPA AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24