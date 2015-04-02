'İntihar yöntemlerini araştırdı'

Marsilya Savcısı Brice Robin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı

açıklamada, düşen

Germanwings uçağının ikinci kara kutusunun bulunduğunu söyledi. İkinci kara kutuda

uçağın uçuş bilgileri yer alıyor. Daha önce bulunan cockpit ses kayıt cihazından

edinilen bilgiler, 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in, kaptan pilotun cockpiti

terk etmesi üzerine kapıyı kilitleyerek uçağı kasten düşürdüğüne işaret ediyor.

Düsseldorf Savcılığı, yardımcı pilotun uçuştan önce intihar yöntemleri ve bunların

nasıl

uygulanacağı ile ilgili internette arama yaptığını açıkladı. Savcılık, pilotun evindeki tablet

bilgisayarına el koymuştu. Bilgisayarın web tarayıcılarında 16-23 Mart tarihleri arasında

yapılan aramalarda bu bilgilere ulaşıldı. Savcılık, pilotun ayrıca cockpit kapılarının

güvenlik mekanizmalarını da araştırdığını açıkladı.

Fransız Alpleri'nde düşen Germanwings uçağında bulunan 150 kişiden kurtulan

olmamıştı.

