İnternetin en büyük 3. sızıntısı; Tumblr’da 65 milyon hesap hacklendi

Sosyal paylaşım sitesi Tumblr’da 65 milyon hesap bilgisinin hacklendiği ortaya çıktı. Tumblr kullanıcıları internet tarihinin en büyük 3. sızıntısının kurbanı oldu.

Hacker'ların 2013 yılında sosyal mikroblog sitesi Tumblr'a yaptığı saldırının boyutları belli oldu.. İnternette 65 milyon Tumblr hesabının satışa çıkartıldığı tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre, kullanıcıların e-posta hesaplarının ve Tumblr şifrelerinin 150 dolar karşılığında darknet'te satıldığı belirtildi.

Tumblr yetkilileri 12 Mayıs’ta yaptıkları açıklamada saldırının detaylarını vermiş ancak kaç hesabın ele geçirildiğini açıklamayı reddetmişti.

Bilgilerin darknet'te illegal ticaretin yapıldığı The Real Deal’da yapıldığı ortaya çıktı.

65 milyon e-mail adresi internet korsanlarının eline geçti

Tumblr, ele geçirilen şifrelerin kullanıcıların kullandığı şifrelerle aynı olmadığını, kendi algoritmaları sayesinde karıştırıldığını belirtti. Güvenlik kodlarıyla güçlendirilen şifrelerin, hacker'lar tarafından kırılmasının zor olduğu kabul ediliyor. Ancak yine de yaklaşık 65 milyon e-mail adresi internet korsanlarının eline geçmiş durumda.

Toplamda 65 milyon hesap bilgisinin ele geçirilmesi internet tarihinin en büyük 3. sızıntısı oldu. Daha önce Linkedin’den 164 milyon, Adobe’den 152 milyon hesabın bilgisi çalınmıştı.