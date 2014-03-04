İnternet alanında tarihi ortaklık



Dish Network ve Walt Disney kuruluşları, içerik sağlayan no.2 uydu yayınları dahil olmak üzere, ABC ve ESPN gibi Disney'e ait kanalların yayınlarını televizyon aboneliği dışında internet üzerinden izleyiciye ulaştıracak bir ortaklık için uzun vadeli bir anlaşmaya imza attılar.

Bu anlaşmayla yayıncılık tarihinde ilk kez Pay-TV (ödemeli televizyon aboneliği) hizmeti internet televizyonculuğuyla akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarda izlenebilir hale gelecek.

Medya teknolojileri üzerine araştırmalarıyla tanınan BTIG kurumunun analisti Richard Greenfield, yapılan anlaşmayla Disney korumalı geniş internet bantları üzerinden yapılacak yayınlarla ilk sanal şebekeye kavuşulacağını belirtiyor.

Yapılan anlaşma uyarınca, Dish kuruluşu ABC, Disney Channel ve ESPN yayınlarını IP tabanlı olarak internet üzerinden dilediği gibi yayınlama hakkına sahip olacak.

Bugüne dek sahipleri tarafından hiçbir yayın içeriğinin, uydu ve TV operatörleri dışında bir mecrada dijital olarak yayınlanmasına izin vermemişti.

Disney Media Networks'ün başkan yardımcısı Anne Sweeney, bugüne dek yaptıkları en komplike ve kapsamlı anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Dish şirketi, internet üzerinden TV aboneliğinin maliyeti konusunda henüz bir açıklama yapmamakla beraber, bu alanda hayli geniş bir pazar payı bulunduğunu belirtiyor.

PwC eğlence ve medya araştırmaları kuruluşunun raporlarına göre Kuzey Amerikalı tüketicilerin, Netflix vb. internet üzerinden online TV hizmeti sağlayan şirketlere 2014 yılı içerisinde 6 milyar dolar harcaması bekleniyor.

İnternet TV üzerine çalışmalarını sürdüren bir başka kuruluş olan Sony ise bu yıl içerisinde yayına geçmeyi planlıyor. Intel firmasının da bu yönde çalışmaları olmuş ve hazırladıkları altyapı Verizon şirketi tarafından satın alınmıştı.