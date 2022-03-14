Instagram, Rusya'da erişime kapatıldı

T24 Dış Haberler

Dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, bu sabah itibariyle Rusya'da erişime kapatıldı.

Pazartesi sabahı itibariyle Instagram, Rusya'nın medya denetim organı Roskomnadzor'un "kısıtlı" internet kaynakları listesine eklendi. AFP, sosyal medya platformuna VPN servisi kullanmadan ulaşılamadığını doğruladı.

Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi geçen hafta nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yaparak bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus lider ve askerlerine yönelik ölüm çağrısı yapmasına izin vermişti. Moskova, bu kararla ilgili de hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

Moskova daha önce Twitter'a erişimi kısıtlamış ve Meta'nın sosyal medya platformu Facebook'u engellemişti.

Rusya'nın medya denetim organı Roskomnadzor, "Rus vatandaşlarına şiddet çağrısına izin verildiği" gerekçesiyle böyle bir karar alındığını belirtmişti.

Instagram, tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da küçük işletmeler ve gençler arasında çok popülerdi.