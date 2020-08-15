Instagram’da yeni mesajlaşma özelliği

Sosyal medya devi Instagram, yeni bir güncellemeyle birlikte Facebook Messenger ile birleşmeye başladı. Dün uygulamayı açan o kullanıcıların karşısına Instagram'da artık mesajlaşmanın yeni bir yolu olduğu ifade edilen bildiri çıktı. Facebook Messenger'la Instagram'ı birleştirecek güncellemeyi telefona kurmaksa şu an için kullanıcıların seçimine bırakıldı.

Uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlı sayıdaki kullanıcıyla hayata geçirildi.

Webtekno’nun haberine göre, hem iOS hem Android kullanıcılarının gördüğü bu yenilik, Facebook'un mesajlaşma sistemine de bazı yenilikler getirdi. Aynı bildiride yer alan bilgilere göre kullanıcılar, sohbetlerini daha renkli hale getirebilecekler, daha fazla emojiye sahip olacaklar, mesajlara kaydırarak cevap verebilecekler ve Facebook kullanan arkadaşlarıyla konuşabilecekler.

Uygulamanın güncellenmesine izin verildiğinde Instagram'ın sağ üst köşesinde bulunan DM simgesi yerini Facebook Messenger'ın logosuna bırakıyor. Ancak Instagram kullanıcıları Facebook kullanan arkadaşlarıyla konuşabilecek olsalar da şu an için doğrudan Facebook kullanıcılarına mesaj atamıyorlar.