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Bilim / Teknoloji

Instagram’da yeni mesajlaşma özelliği

15 Ağustos 2020 14:07

Instagram'a gelen güncellemeyle Facebook Messenger, Instagram'la bütünleşti.

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