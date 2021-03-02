Instagram canlı yayın katılımcı sayısını 4'e çıkardı

Sosyal medya platformu Instagram, 2 kişiyle sınırlı olan canlı yayın katılım özelliğini 4'e yükseltti. "Live Rooms" adlı özelliğin bu hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Instagram, konuyla ilgili paylaştığı blog gönderisinde, bu özelliğin insanları bir "talk show veya podcast" başlatmaya veya diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapmaya teşvik edeceğini söylüyor.

Instagram'ın yeni özelliği, insanların odalarda yalnızca sesle iletişime geçip canlı konuşmalar yapabileceği Clubhouse'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Clubhouse'dan farklı olarak Instagram Live, yalnızca sesle iletişimin aksine insanların kamera önünde olmasını da gerektiriyor. Ayrıca Clubhouse'un şu anda yalnızca iOS cihazlarda mevcut olması ve katılmak için davetiyeye ihtiyaç duyulması, Instagram Live'ı bir adım öne çıkarıyor.