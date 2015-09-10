İnsanın atası olan yeni bir tür keşfedildi



"Homo Naledi" adı verilen insan türüyle ilgili açıklama, kazı çalışmalarında yer alan Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi uzmanlarından yapıldı.

Johannesburg yakınlarındaki bir mağarada 15 farklı vücuda ait fosilleşmiş iskelet parçaları bulunduğu kaydedildi. Türe, iskelet parçalarının bulunduğu yerle bağlantılı olarak Naledi dendi. Naledi, Güney Afrika'da konuşulan dillerden Sesothoca "yıldız" anlamına geliyor.

Portakal büyüklüğünde beyin

Yapılan incelemeler sonucunda "Homo Naledi" adı verilen türün portakal büyüklüğünde bir beyne sahip olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 metre 50 santim boyundaki türün ağırlığı ise 45 kilo olarak belirlendi.

Araştırmada yer alan Wisconsin-Madison Üniversitesi uzmanı John Hawks, "Homo Naledi, ilkel atalarımızı andırıyor. Ama bununla birlikte şaşırtıcı şekilde insanla benzer yönleri de var" dedi.

Homo Naledi'nin en ilginç özelliği

"eLife" isimli bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre "Homo Naledi" türünün el ve ayakları insan benzeri gelişmeye işaret ediyor. Bununla birlikte omuz ve kalçaların ilkel seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.

"Homo Naledi" adı verilen türün en ilginç özelliğinin ise ölen yakınlarını gömmesi olarak belirlendi.