T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnsan kaçakçıları, sınırdan geçirdikleri DEAŞ'lı ile yakalandı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi S

16 Ocak 2019 19:58

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla sınırdan geçirilen terör örgütü DEAŞ üyesi S.C., yakalandı.
Kırıkhan ve Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yapan bir çeteye yönelik ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı Yolu üzerinde yol kontrolü yapan ekipler, şüphe üzerine durdukları bir araçta kimlik sorgulaması yaptı. Araçta bulunan M.C.E., K.E. ve R.R.\'nin insan kaçakçılığı yaptığı, beraberlerinde bulunan Suriye uyruklu S.C.\'nin de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve yasa dışı yollardan Türkiye\'ye getirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Buradaki sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi. DEAŞ militanı S.C. ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen M.C.E. ve K.E. tutuklandı. R.R. ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet KOCACIKKIRIKHAN Hatay DHA HATAY KırıkhanDEAŞKırıkhanAltınözüEmniyet MüdürlüğüReyhanlı YoluAraçtaSuriyeTürkiyeGözaltınaBuradakiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24