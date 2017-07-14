İnsan Hakları İzleme Örgütü: Brezilya'da zika salgını başlayabilir

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Brezilya'da gerekli makamların önlem almaması halinde bebeklerde mikrosefaliye yol açan yeni bir zika salgınının başlayabileceği uyarısında bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre HRW, Sao Paulo'da yayınladığı bildiride içme suyu ve kanalizasyon tesislerindeki eksiklerin Zika virüsünü yayan sivrisinekler için ideal ortam oluşturduğuna dikkat çekti.

HRW, 200 milyon nüfuslu Brezilya'da halkın üçte birinin içme suyu ihtiyacının tam karşılanamadığına ve konutların yarısının kanalizasyon sistemine bağlı olmadığını belirtti.

HRW, atık suların yarısının arıtılmadan denize döküldüğünü, 35 milyon Brezilyalının çöplerinin düzenli olarak toplanmadığını ve öncelikle fakir halk kesimlerinin sivrisinek sokmasıyla bulaşan hastalıklar karşısında korunamadığını vurguladı.

Öte yandan HRW, salgın nedeniyle 2 bin 600 küçük çocuğun yoğun tıbbi bakıma muhtaç olduğunu belirtti.

Bildiride, kötü ekonomik durum nedeniyle çocukların bakımı ve ailelerin desteklenmesi için yeterli kaynak bulunamadığı iade edildi. Engelli çocuk doğurma endişesi nedeniyle annelerin kürtaj yaptırabileceklerine dikkat çeken HRW, sağlık sisteminin hastalığın yol açabileceği tehlikeler hakkında tedirgin kadınların aydınlatılmasına imkan tanımadığına dikkat çektiği bildiride ayrıca tıbbi şartlara uygun olmayan müdahaleler yüzünden 2005 yılından bu yana 900 kadının kürtajdan öldüğü bilgisi verildi.

Mikrosefali, baş çevresinin yaş ve cinsiyete göre ortalamanın altındaki iki standard sapmadan daha küçük olduğu nörogelişimsel bir bozukluk.