İnşaat maliyetlerinde yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre inşaat maliyetleri aylık bazda 5,73 artarken, yıllık bazda ise yüzde 90,27'ye yükselerek rekor kırdı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10'a yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29'a çıktı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,42'ye yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 122,66, işçilik endeksi yüzde 41,71'e yükseldi.