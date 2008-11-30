İnşaat işçiliğinden üniversite rektörlüğüne

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Atilla Kılıç, çocukluğunda yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle bir dönem çay ocaklarında ocakçılık, garsonluk yaptığını, inşaat işçiliğinden kazandığı parayla üniversite bitirdiğini bildirdi.



Rektör Prof. Dr. Atilla Kılıç, yaptığı açıklamada, 1964 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldiğini, çocukluk yıllarının zorluklar içinde geçtiğini söyledi. İlkokul öğretmeni olan babasının ilk görev yerinin Hakkari'nin Çukurca ilçesi olduğunu ve daha sonra tayininin Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyüne çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, 3 erkek ve 3 kız kardeşi ile birlikte bir dönem köyde yaşadıklarını belirtti. Babasının daha sonra Elazığ merkeze tayin olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:



''İlkokula babamın görev yaptığı okulda başladım. İlk önce babamın eğitim verdiği sınıftaydım ama o tembellik edip ders çalışmam diye beni sınıfında istemedi. Başka bir sınıfta eğitimimi sürdürürken babamın sınıfına gider, neden onun öğrencisi olmadığımı düşünerek üzülürdüm. Bir süre sonra babamın sınıfına geçmek için ağladım ve beni babamın sınıfına yolladılar.''



'İnşaatlarda amelelik yaptım'



Lise yıllarına kadar hayatının yokluk içinde geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, ''7 kardeştik ve ekonomik durumumuz iyi değildi. Bir eşofman ve ayakkabı alırdık. Hepsi bir numara büyük olurdu ki ağabeyimle birlikte giyerdik. Pardösümüzün olmadığı zamanlar oldu. Çok zor şartlarda okuduk'' dedi. Lise 2'nci sınıftayken Bursa'ya taşındıklarını ve babasının burada kısmi

felç geçirdiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Evin bütün sorumluğu bizim üzerimize kaldı. Kışın odun kömür almak gerekirdi, bize kimse vermezdi. Önce herkes para sorardı. En zorlu zamanlarımız ise ay sonunu getirme çabalarımız oldu. Daha sonra babam hasta haliyle Bursa'nın bir köyünde öğretmenlik yapmaya başladı ve 1 yıl sonra da emekli oldu. Ben de ilk kez 14 yaşında inşaatlarda işçilik yapmaya başladım.'' Okul hayatı devam ederken ekonomik zorluklardan dolayı okulu bırakma noktasına geldiğini kaydeden Rektör Kılıç, çay ocaklarında ocakçılık, garsonluk yaptığını, inşaatlarda çalıştığı günleri şöyle anlattı:



''İyi hatırlıyorum, bir düğün salonunun yıkımında çalışıyordum. Beton kırıyoruz, tuğlaları yıkıp temizliyorduk. İnşaatın olduğu yere bir gün bizi Elazığ'dan Bursa'ya getiren kamyonun şoförü geldi. Onu gördüğüm zaman beni tanımaması için saklandım. Üzülmüş ve utanmıştım.



Bir gün ağabeyimin çalıştığı çay ocağının kanalizasyon kısmı tıkanmış ve açılması gerekiyormuş. Para karşılığında açmaya çalıştık. Ağabeyim yukardan su döküyor, ben de alttan açmaya çalışıyordum. Sonunda açtık ama tıkanan yerdeki tüm atıklar üzerime döküldü. Bir başka inşaatta çalışırken, taş, kum, çimento taşıyordum. Beni yanından geçtiğim bir çukurdan uzak durmam için uyardılar. Geçersen düşersin demişlerdi. Geçtim ve bir fosseptiğin içine düştüm.''



'İnşaatlarda kazandığım para ile okulu bitirdim'



Okulu bırakıp, liseyi dışardan bitirmeyi planladığı günlerde gayret edip, Bursa Erkek Lisesinden mezun olduğunu bildiren Prof. Dr. Kılıç, şöyle dedi:



''Liseden sonra üniversite sınavına hazırlandım. İki aşamalıydı ve her yerde sınav olmuyordu. Birinci aşamaya Bursa'da, ikinci aşamaya Ankara'da girdim. Tek hedefim Hacattepe'de Fizik Mühendisliği bölümünü okumaktı ve 1981 senesinde kazandım. İnşaatlarda kazandığım parayla okulumu bitirdim.'' AİBÜ'nde göreve 1998 yılında öğretim görevlisi olarak başladığını kaydeden Prof. Dr. Kılıç, o dönem Rektör Vekili olan Prof. Dr. Nihat Bilgen'in ''Alışın buralara, ilerde rektör olursunuz'' dediğini belirterek, ''Ancak aklımın ucundan rektör olmak hiç geçmemişti'' diye konuştu.



Attila Kılıç kimdir?



Atilla Kılıç, 1964 yılında Gaziantep Çaybaşı'nda doğdu, Bursa Erkek Lisesini bitirdi. Lisans, yüksek lisans ve doktorasıno, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünde yaptı. 1986-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde, lisansüstü çalışmalarıyla birlikte aynı zamanda araştırma görevlisi faaliyetini yürüttü. Kılıç, 1992-1994 yılları arasında Fizik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeliği ve Fizik Mühendisliği Dergisi teknik editörlüğü yaptı. Ekim 1996'da Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı'nda doçent unvanını aldı. Aralık 1997'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne Doçent olarak atandı. 1996-1997'de Fizik Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kılıç, 2003 yılının Aralık ayında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 30 makalesi bulunan Prof. Dr. Kılıç, 9 Şubat 2006 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörlüğüne atandı. AİBÜ Fizik Bölümünden öğretim üyesi Prof. Dr. Kıvılcım Kılıç ile evli olan Prof. Dr. Atilla Kılıç, iki çocuk babası.

