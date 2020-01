İngiltere'nin demir lady adayları

İstifa edeceğini açıklayan Başbakan David Cameron’un koltuğu için Theresa May ve Andrea Leadsom’un ismi öne çıkıyor.

Britanya’nın AB’den çıkış (Brexit) kararı üzerine istifasını duyuran Başbakan David Cameron’un halefini belirlemek için başlayan koltuk yarışında, ülkeye 26 yıl sonra bir kadın başbakan gelmesi ihtimali belirdi. Koltuk yarışı, Soğuk Savaş döneminin ‘Demir Leydi’si eski başbakan Margaret Thatcher’a benzetilen iki kadın aday arasında geçecek gibi: İçişleri Bakanı Theresa May ve Enerji Bakanı Andrea Leadsom.

Mesafeli ve işkolik

Referandumdan önce dahi Cameron’un koltuğuna aday gösterilen Brexit yanlısı eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’un aday olmayacağını ilan etmesiyle May bir anda en şanslı adaya dönüştü. Partide mesafeli tavrı ve işkolikliği ile tanınan May, bu yönüyle dünya siyaset sahnesine uzlaşmacılığı reddeden sert tavrıyla damgasını vurmuş başbakan Margaret Thatcher’a benzetiliyor. Hatta kendisine Thatcher’ın lakabı “Buzdan Kraliçe” lakabını layık görenler ve Yeni Thatcher yakıştırması yapanlar bile var. Brexit referandumunda, AB’de kalma yönünde kampanya yürüten May, adaylık konuşmasında kendini “Partiyi ve ülkeyi birleştirecek bir lider” olarak tanıtmıştı. Ayrıca AB’de kalma yanlılarının yükselttiği ‘Brexit’in ardından ikinci bir AB referandumu yapalım’ çıkışına olumsuz bakıp, 2020’den önce genel seçime gidilmesine de karşı. Kendi ifadesiyle ‘Yolumuza bakalım’ diyor.

Thatcher hayranı

May’e en yakın rakip olarak gösterilen Enerji Bakanı Andrea Leadsom ise yüksek sesle Thatcher hayranı olduğunu dile getirdi bile. Katıldığı bir televizyon programında “Thatcher bir insan olarak nazik ve seviyeli ve bir lider olarak sert ve azimliydi.Kendimi görmek istediğim nokta bu” diyen Leadsom, henüz beş yıl önce siyasete atılsa da Brexit yönünde yürüttüğü kampanya ile kendini parlatıp başkanlığa aday oldu.

Özellikle Thatcher’la birlikte çalışmış üst düzey milletvekilleri onu destekliyor. Muhafazakar Parti böyle bir tablo içinde bugün gizli oylamaya gidecek. May ve Leadsom’ın da dahil olduğu toplam 5 aday bugün dörde, perşembe günü yapılacak oylama ile de üçe düşürülecek. 12 Temmuz’da yapılacak üçüncü oylamayla aday sayısı ikiye inecek. Kalan son iki aday arasında ise tercihi ülke çapında Muhafazakar Parti’nin üyeleri yapacak. Britanya’nın yeni başbakanı 9 Eylül’de belli olacak.