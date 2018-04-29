'İngiltere'de öğrencilere terörü öven bildiriler dağıtıldı'

The Times gazetesi, İngiltere'nin Durham kentinde bulunan Durham University'deki İslam Topluluğu mensubu öğrencilerin diğer öğrencilere terörü öven bildiriler dağıttığını açıkladı.

Habere göre dağıtılan broşürler, terörü öven görüşleri nedeniyle İngiltere'ye girişi yasaklanan Zakir Naik adlı din adamı tarafından yazıldı.

Broşürlerde "her Müslüman toplumdaki anti-sosyal unsurlara karşı terörist olmalıdır" cümlesinin yanı sıra alkolizm nedeniyle Batı ülkelerinde tecavüz, ensest ve AIDS'in yayıldığı, gerçek Müslümanların bu kişilere karşı terörist olması gerektiği yer aldı.

Broşürlerde ayrıca kadınların tacize uğramamak için türban takması gerektiği, Batılı kadınların giyiminin karşı cinsi tacize davet ettiği yazıldı.

Mart ayında üniversitede düzenlenen İslam Hafyası'nda broşürlerin verildiği Martha Muir ve Sabrina Steuer, İslam Topluluğu'na giderek broşürle ilgili şikayette bulunduklarını ancak hiçbir yanıt alamadıklarını söyledi.

Borşürleri yazan Nair, daha önce erkeklerin eşlerini nazikçe dövmeye hakkı olduğunu, dişi köleleriyle cinsel ilişkiye girebileceklerini ve eşcinsellerin öldürülmesi gerektiğini savunuyordu.

Durham Öğrenci Birliği konuyu incelediklerini açıkladı.