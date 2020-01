İngiltere'de kebaptan da at eti çıktı

İngiltere'de Findus marka lazanyalarda 100 at eti kullanıldığının ortaya çıkmasından sonra, İngiliz polisi ve gıda hijyeni ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde kebap ve hamburger satışı yapan işletmelere et temin eden iki kesimhaneye baskın yapıldı. Baskında kebapta da at eti kullanıldığı tespit edildi.

Baskının ardından kesimhaneler kapatılırken, tüm müşteri listelerinin bulunduğu belgelere de el konuldu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Avrupa'da ortaya çıkan et skandalı zincirine İrlanda, Polonya, Romanya, Güney Kıbrıs, Hollanda gibi ülkelerdeki birçok mezbahanın ve toptancının dahil olduğu tahmin ediliyor.

Romanya Ulusal Veteriner ve Gıda Güvenliği Dairesi'nden dün yapılan açıklamada, geçen yıl 6 bin 300 ton at, katır ve eşek etinin, düzgün biçimde etiketlenerek Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtilmişti. Açıklamada, 35 yetkili fabrikada kesilen ve işlenen etin yüzde 97'sinin Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya, Almanya, Belçika ve Yunanistan'a satıldığı ifade edilmişti.