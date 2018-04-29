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BBC Türkçe

İngiltere'de evin tuvaletinden yılan çıktı

İngiltere'de yaşayan 5 yaşındaki bir çocuk tuvaletin içinde piton buldu. 91 cm uzunluğundaki yavru pitonun evde hayvan besleyen bir komşudan kaçtığı sanılıyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Essex bölgesinin Southend kasabasında yaşayan 5 yaşındaki bir çocuk tuvaletin içinde piton buldu.

Çocuğun annesi Laura Cowell tuvaletlerinin birkaç gündür tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi.

91 cm uzunluğundaki yavru yılan tuvaletten sürüngen uzmanları tarafından çıkarıldı.

Evcil hayvan dükkanı sahibi Ethan Pinion yılanın "Çamaşır suyu ve tuvalet gibi koktuğunu" söyledi.

Cowell 5 yaşındaki oğlunun yılanı tuvaletin içinde gördükten sonra çok korktuğunu ve titremeye başladığını anlattı.

Cowell klozetin kapağını açınca yılanın başını ve dilini dışarı çıkardığını da aktardı.

Hayvanın evde yılan besleyen bir komşularının evinden tuvalete girdiği tahmin ediliyor.

Cowell olaydan sonraki günlerde tuvaletin kapağına ağırlık koyduğunu belirtti.

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EssexSouthendLaura CowellEthan Pinion

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