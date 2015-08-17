İngiltere’de en popüler isim Muhammed

İngiliz BBC kanalı, geçen yıl dünyaya gelen 7 bin 240 bebeğe Muhammed isminin verildiğini duyurdu.



Muhammed adı İngilizcede farklı yazım şekilleri kullanılarak verildiği için resmi listede farklı isimler olarak kabul edildi ve ilk sırada yer alamadı.



Ulusal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, resmi listede ilk sırada Oliver ismi yer aldı. Toplamda 6 bin 649 erkek bebeğe Oliver adı verildi. En çok verilen kız ismi ise Amelia oldu. 5 bin 327 bebeğe bu isim verildi. Başkent Londra'da da Muhammed ismi geçen yıl yeni doğan erkek bebeklere verilen isimlerde ilk sırada bulunuyor.