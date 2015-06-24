İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth Berlin'de



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Almanya'ya davet edilen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e eşi Prens Philip eşlik ediyor. Kraliçe, Gauck'un yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de görüşecek.

Kraliçe, Berlin'in ortasından geçen Spree nehrinde bir gezintiye çıkacak. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına çelenk bıraktıktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanlığı köşkü Bellevue Sarayı'nda yapılacak bir moda gösterisini izleyecek.

Başbakan Cameron da Berlin'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Berlin'de İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşecek. Görüşmede yarın başlayacak AB liderler zirvesi gündeminin gözden geçirilmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Berlin'e geçen ay yaptığı ziyarette İngiltere’nin AB sözleşmelerinde reform talebini dile getirmişti. "İngiliz çıkarları, en iyi şekilde AB içerisinde temsil edilebilir, ancak refomlar temelinde" diye konuşan Cameron, en geç 2017 yılına kadar İngiltere’nin AB’de kalıp kalmamasını refanduma sunmak istiyor.

Cameron, serbest dolaşım ve sosyal yardımların suistimal edilmesi gibi konularda öncelikle reforma gidilmesini istiyor.