İngiltere'de gece kulüplerinde "iğneli sapık" alarmı

İngiliz polisi, gece kulüplerinde ve barlarda kadınlara iğneyle uyuşturucu enjekte eden saldırganları yakalamak için harekete geçti.

İngiltere'nin farklı kentlerinde, eğlenmek için gece kulübü veya bara gittiklerinde kendilerine yapılan enjeksiyon sonucu bayılan ve gözlerini hastanede açan genç kızların sayısının artması üzerine kapsamlı soruşturma başlatıldı.



Euronews'in haberine göre; Nottinghamshire kentinde en az 10 kadın bu yönde şikayette bulunurken, suçlamalarla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

160 bin kişi imza attı

Bu arada gece kulüplerinin ve barlara girişte daha iyi arama yapılmasını isteyenler sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı. Bu imza kampanyasına katılanların sayısının 160 bini geçmesi üzerine parlamentoda da konuyla ilgili bir genel tartışma yapılması bekleniyor.

Gece kulüplerine boykot

İngiltere’de “İğneli sapık” paniği artarken, öğrenci grupları ülke genelinde 40’dan fazla kentte, geçen hafta gece kulüplerini boykot eylemi gerçekleştirdi.

Nottingham Üniversitesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki Sarah Buckle, BBC'ye yaptığı açıklamada açıklamada, yaşadığı kötü tecrübeden sonra dışarı çıkmaya korktuğunu belirtti. Buckle, "Ceketimi vestiyere bırakıp tuvalete gitmiştim. Daha sonra dans ettiğimi ve arkadaşlarımla barda olduğumu hatırlıyorum. Daha sonra eve gidene hafızam bomboş. Sabah uyandığımda, ayağım çok ağrıyordu, bir morarma yoktu ama üzerinde iğne deliği izleri vardı" dedi.

Genç kadın daha sonra hastaneye gidip, kendisine ne tür bir ilaç verildiği anlamak için test olmak istediğini ancak kendisine bunun için çok geç olduğunu söylediklerini aktardı. HIV ve diğer bir bulaşıcı hastalığı kapıp kapmadığını anlamak test olduğunu kaydeden genç kadın, hala sonuçları beklediğini ifade etti..

Soruşturma sürdürüyor

Nottinghamshire Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kathryn Craner, son dönemde gelen şikayetlerle ilgili kapsamlı bir araştırma başlattıklarını söyledi.



Polis Sözcüsü, "Şu anda, içkilerine bir şeyler ilave edildiğinden şüphelenen kişilerin ifadelerini ve yine bununla bağlantılı olarak, bazı mağdurların, sanki biri onlara fiziksel olarak iğne batırmış gibi bir kaşınma hissi yaşadıkları yolundaki şikayetleri inceliyoruz" dedi.