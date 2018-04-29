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BBC Türkçe

İngiltere basınında Londra yangını: Ölü sayısı 100'ü aşabilir, bazı cesetler teşhis edilemeyebilir

İngiltere'de yayınlanan gazeteler Londra yangınında ölü sayısının 100'ü aşabileceğinden ve bazı cesetlerin teşhis edilemeyeceğinden korkulduğunu yazarken The Times, binada oruç tutan bazı Müslümanların iftar için uyanık olmaları sayesinde kurtulduklarını

29 Nisan 2018 20:30

Londra'da en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği yangın, İngiltere gazetelerinin birinci sayfalarında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiltere'de yayınlanan i gazetesi, Londra'da yanan 24 katlı binada 100'den fazla kişinin ölmüş olabileceğini ve bu kişilerden bazılarının teşhis edilemeyecek durumda olabileceğini yazdı.

Andrew Johnson ve Paul Gallgher imzalı habere göre binada dün de küçük çaplı yangınlar yaşanırken içerdeki koşullar itfaiyenin çalışmasını son derece zorlaştırıyor.

Gazetenin kıdemli muhabiri Cahal Milmo ise Londra'da, yanan dış cephe kaplamasını yapan firmanın 6 binanın dış cephesini daha kapladığını bulunduğunu yazdı. Dış cephe kaplamalarının Avustralya'dan Fransa'ya kadar çok sayıda ülkede yangınlardan sorumlu tutulduğunu belirten Milmo, görgü tanıklarının yangının yayılma hızını dış cephe kaplamasına bağladığını aktardı.

Gazeteye konuşan bir inşaat hukuku şirketi, ülkede 4 bin binanın yanan Grenfell apartmanındakilere benzer malzemelerle kaplandığını söyledi.

Daily Telegraph ise "Acı öfkeye dönüyor" manşetiyle yayınlanırken yangının sorumlularından birinin de 1980'lerde, Margaret Thatcher döneminde yapılan yasa değişikliği olduğunu yazdı. O dönemde gerçekleşen yasa değişikliğiyle dış cephe kaplamalarının yangına dayanıklı olması şartı kaldırılmış, "yangını büyütecek türden olmaması" şartı getirilmişti.

Guardian gazetesi de birini sayfasının tamamını yangına ayırırken çok sayıda kişinin hastanelerde yakınlarını aradığını, yangında yaşamını yitirenlerin veya kayıp ilan edilenlerin sayılarının ve isimlerinin hâlâ belli olmadığını yazdı.

Guardian'a konuşan eski apartman birliği başkanı ise yangının kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi.

Gazeteye göre Theresa May, yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla ve aileleriyle buluşmadığı için eleştiriliyor.

Guardian için bir makale kaleme alan Tottenham İşçi Partisi Milletvekili David Lammy, yangının bir trajedi değil bir suç olduğunu, sorumluların yargılanması gerektiğini yazdı.

The Times gazetesi ise "ABD apartmanlarda dış cephe kaplamasını yasakladı" manşetiyle çıktı.

Binada kullanan dış cephe kaplamasının yangına dayanıksız olduğunu yazan gazete, binayı yangına dayanıklı malzeme ile kaplamanın maliyeti yalnızca 5 bin sterlin artıracağına dikkat çekti.

Binada oruç tutan Müslümanların yangının başladığı saatlerde sahur için uyanık olduğunu ve bu sayede hayatlarının kurtulduğunu aktaran Times, felaketin ardından yapılan bağışların da hem yoksul hem zengin kesimleri olan Kensington ilçesinin demografisini yansıttığını, bir yanda türbanların ve çocuk oyuncaklarının, diğer yanda golf setleri ile Gucci ve Prada gibi markaların kıyafetlerinin bağışlandığını yazdı.

Times'a göre yüksek binalarda bina dışında yangın merdiveni yapılması tekrardan tartışılan bir konu haline geldi. Yükseklik nedeniyle bunun mümkün olmadığını savunanlar bulunsa da Brezilya'da, bu binanın iki katı yükseklikteki bir binada harici yangın merdivenlerinin başarıyla uygulandığı görüldü.

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