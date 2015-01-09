İngilizler AB'den çıkmak istiyor

Alman Neuen Osnabrücker

gazetesinde sonuçları açıklanan ve 13 Avrupa ülkesinde

gerçekleştirilen ankete göre, kendini 'daha az Avrupalı' hissedenlerin sayısı geçen yıla

göre artış göstererek yüzde 26'ya yükseldi.

Almanya'da Avrupa'dan uzaklaşanların sayısı yüzde 21'e çıkarken, Avrupa'ya

kuşkuyla bakanların en çok arttığı ülke ise Yunanistan oldu. Euro krizi nedeniyle zor

günler geçiren Yunanların yüzde 52'si yüzde kendini daha az Avrupalı hissediyor.

İngilizlerin yüzde

43'ü kendini, Fransızların yüzde 35'i, Belçikalıların yüzde 27'si,

İrlandalı ve İsviçrelilerin de

ise yüzde 26'sı kendini Avrupa'dan uzak hissettiğini dile

getirdi.

Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde, kendini Avrupa'ya

bağlı hissedenlerin sayısı çoğunlukta.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 64'ü ülkesinin Avrupa Birliği'nde kalmasından

yana. Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyenlerin çoğunlukta olduğu tek ülke ise İngiltere.

İngilizlerin yüzde 51'i ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını istiyor. Bu karşılık

Almanların yüzde 74'ü ülkesinin Avrupa Birliği'nde kalmasından yana.

Avrupa'ya kuşkuyla bakanların sayısının artmasının nedeni olarak da ekonomik kriz

gösteriliyor. Soruları yanıtlayanların yüzde 29'u Avrupa'daki ekonomik krizin nedeni

bankaları gösterirken, yaklaşık yüzde 20'si de krizden Yunanistan ve Portekiz gibi

ülkelerin zayıf ekonomilerini

sorumlu tutuyor. Katılımcıların yüzde 11'i krizin

nedeninin doğrudan AB olduğu görüşünde.

Anket 13 ülkeden 12 bin 750 kişinin

katılımıyla pazar araştırmaları yapan WIN/Gallup

şirketi tarafondan gerçekleştirildi.