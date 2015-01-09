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Dünya
Deutsche Welle

İngilizler AB'den çıkmak istiyor

Avrupa ülkelerinde yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Avrupa Birliği'ne karşı şüphe duyan Avrupalıların sayısı artıyor. İngilizler ise daha da ileri gidiyor.

09 Ocak 2015 15:42

Alman Neuen Osnabrücker
gazetesinde sonuçları açıklanan ve 13 Avrupa ülkesinde
gerçekleştirilen ankete göre, kendini 'daha az Avrupalı' hissedenlerin sayısı geçen yıla
göre artış göstererek yüzde 26'ya yükseldi.
Almanya'da Avrupa'dan uzaklaşanların sayısı yüzde 21'e çıkarken, Avrupa'ya
kuşkuyla bakanların en çok arttığı ülke ise Yunanistan oldu. Euro krizi nedeniyle zor
günler geçiren Yunanların yüzde 52'si yüzde kendini daha az Avrupalı hissediyor.
İngilizlerin yüzde
43'ü kendini, Fransızların yüzde 35'i, Belçikalıların yüzde 27'si,
İrlandalı ve İsviçrelilerin de
ise yüzde 26'sı kendini Avrupa'dan uzak hissettiğini dile
getirdi.
Finlandiya, Danimarka ve İzlanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde, kendini Avrupa'ya
bağlı hissedenlerin sayısı çoğunlukta. 
Öte yandan ankete katılanların yüzde 64'ü ülkesinin Avrupa Birliği'nde kalmasından
yana. Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyenlerin çoğunlukta olduğu tek ülke ise İngiltere.
İngilizlerin yüzde 51'i ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını istiyor. Bu karşılık
Almanların yüzde 74'ü ülkesinin Avrupa Birliği'nde kalmasından yana.
Avrupa'ya kuşkuyla bakanların sayısının artmasının nedeni olarak da ekonomik kriz
gösteriliyor. Soruları yanıtlayanların yüzde 29'u Avrupa'daki ekonomik krizin nedeni
bankaları gösterirken, yaklaşık yüzde 20'si de krizden Yunanistan ve Portekiz gibi
ülkelerin zayıf ekonomilerini
sorumlu tutuyor. Katılımcıların yüzde 11'i krizin
nedeninin doğrudan AB olduğu görüşünde.
Anket 13 ülkeden 12 bin 750 kişinin
katılımıyla pazar araştırmaları yapan WIN/Gallup
şirketi tarafondan gerçekleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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