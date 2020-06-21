İngilizce kursunda yanına getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti

Bursa'da Ferhat T. (18), İngilizce kursu verilen bir binadaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti. Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sınıfta yalnız kalan Ferhat T. pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti.Silah sesini duyan binadaki herkes dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak, pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.´nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor