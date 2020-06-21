T24 LogoT24 Logo
Gündem

İngilizce kursunda yanına getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti

21 Haziran 2020 15:04

Bursa'da Ferhat T. (18), İngilizce kursu verilen bir binadaki sınıfta, yanında getirdiği pompalı tüfeği çantasından çıkararak, tavana ateş etti.  Panikleyen kursiyerler, binadan koşarak çıkarken, Ferhat T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sınıfta yalnız kalan Ferhat T. pompalı tüfekle tavana bir el ateş etti.Silah sesini duyan binadaki herkes dışarı çıktı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Ferhat T.’yi gözaltına alarak, pompalı tüfeğe de el koydu. Emniyete götürülen Ferhat T.´nin pompalı tüfeği nereden bulduğu araştırılıyor

ETİKETLER

Bursaİngilizcebinapompalı tüfekemniyettavanFerhat T.
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24