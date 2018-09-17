İngiliz kadın, Marmaris'te öldüresiye darp edildi!

Türkiye'ye tatile gelen Emma Higginson adlı İngiliz kadın, gece kulübünde tanıştığı İngiliz Declan Marshall tarafından öldüresiye darp edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin manşetten duyurduğu habere göre, 35 yaşındaki Emma Higginson gece kulübünde tanıştığı İngiliz araba satıcısı 27 yaşındaki Declan Marshall'ı evine gitmeye imkanı olmadığını söylemesi üzerine salonda uyuması için evine davet etti. Higginson, Marshall'a kalacak yer gösterdikten sonra uyumak için odasına gitti ancak birkaç dakika sonra odasına gelen Marshall, genç kadınla birlikte olmak istedi. Higginson'ın ilgilenmediğini söylemesi üzerine genç kadına saldıran Marshall, Higginson'ı bayıltıncaya kadar darp etti.

Arkadaşları tarafından evinin balkonunda kanlar içinde bulunan Higginson Marmaris'ye tedavi altına alındı. Saldırgan Declan Marshall ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuya ilişkin konuşan Emma Higginson, doktorunun yaraları nedeniyle uçağa binmesine izin vermediğini belirterek Marshall'ın odalarına çekilmelerinden bir süre sonra yanına geldiğini söyleyip, "Yatağa yanıma uzanıp, beni elle taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip, teklifini geri çevirdim, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım" diyerek şikâyetçi oldu.