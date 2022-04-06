İngiliz haber ajansı Middle East Eye: Türkiye, 9 yıl sonra Mısır'a büyükelçi atıyor

T24 Dış Haberler

Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır boş olan makamı doldurmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye yeni bir büyükelçi atama kararı verdiği belirtildi.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'ya konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin yeni Kahire büyükelçisinin 2015-2020 arasında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Salih Mutlu Şen olacağı belirtildi.

Yetkililer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görevlendirme konusunda Şen'i bilgilendirdiğini ve şimdi Mısır hükümetinden onay beklediklerini aktardı.

2013'te Ankara, Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler bağlantılı diğer isimlerden oluşan hükümeti deviren darbenin ardından Abdülfettah es Sisi'nin ülkenin meşru lideri olmadığını söylemiş; iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler durmuştu. Askeri darbe sonrası ülkesinden kaçan birçok Müslüman Kardeşler üyesi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye yerleşmiş ve buradan darbeye karşı yayınlar yapmaya başlamışlardı.

2021 yılında siyasi ilişkileri tesis etmek için taraflar tekrar masaya oturmaya başlamıştı.