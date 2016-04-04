İngiliz devlet yayını BBC: Panama belgeleri İngiltere Başbakanı Cameron'ı zor durumda bıraktı

İngiltere’nin resmi yayın organı BBC, İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 2010’da hayatını kaybeden babası Ian Cameron'ın da Panama Belgeleri’nde adının çıktığını haberleştirdi. BBC, “Mossack Fonseca'dan sızan Panama Belgeleri, Ian Cameron'ın yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin kârını bildirmemek için karmaşık yöntemlere baş vurduğunu ortaya koydu” dedi ve haberi “Cameron’ın babası da Mossack Fonseca müşterisiydi” başlığıyla duyurdu. BBC Türkçe de haberde "Panama Belgeleri, Cameron'ı zor durumda bıraktı" başlığını kullandı.

BBC Türkçe’de de yer alan haber şöyle:

İngiltere Başbakanı David Cameron'un 2010'da ölen babasının da, vergi cenneti Panama'da birçok kişinin vergi kaçırma ve kara para aklama gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu bildirilen hukuk şirketi Mossack Fonseca'nın müşterileri arasında olduğu ortaya çıktı.

Mossack Fonseca'dan sızan Panama Belgeleri, Ian Cameron'ın yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin kârını bildirmemek için karmaşık yöntemlere baş vurduğunu ortaya koydu.

Ian Cameron'un, zengin müşterilerin yatırım fonlarını yöneten Blairmore şirketinin toplantıları için Bahamalar'a veya İsviçre'ye gittiği bildiriliyor.

Şirketin İngiltere'de vergi ödememek için bu toplantıları özellikle offshore ticaret yapılan yerlerde düzenlediği belirtiliyor.

Oysa adını Cameron ailesinin Aberdeenshire bölgesindeki malikanesinden aldığı sanılan şirket, toplantılarını Londra'da düzenlemiş olsaydı, İngiliz şirketi olarak kabul edilip vergilendirilecekti.

Şirketin ayrıca kişilerin ismini saklamak için "hamiline hisse senetleri" kullandığı belirtiliyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Mossack Fonseca'nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu 11,5 milyon belgeye ulaşmış ve belgeleri 80 farklı ülkedeki basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Alman Süddeutsche Zeitung ve İngiliz The Guardian gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından yayımlanan belgelerde, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketleri üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Belgelerde Ian Cameron'ın babasının yanı sıra altı lord ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üç eski milletvekilinin isminin de bulunduğu belirtiliyor.

Cameron'ın sözcüsü: Özel bir mesele

İngiltere hükümeti sızan belgeleri soruşturacağını bildirmekle açıkladı.

Başbakanın sözcüsü ise Cameron ailesinin hâlâ tartışmalı fonlarda yatırımı olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Bu özel bir mesele" yanıtını verdi.

Reuters haber ajansı, Ian Cameron'ın adının Panama Belgeleri'nde bu şekilde geçmesini, "vergi kaçakçılığını eleştiren ve şeffaflıktan yana olduğunu söyleyen Başbakan David Cameron'a darbe" olarak yorumladı.

İngiliz basını 2012 yılında da Ian Cameron'ın offshore yatırım fonları kurduğunu bildirmişti. Ancak o dönem Başbakanın babasının yasalara aykırı bir iş yaptığı ima edilmemişti.

1980'lerde kurulan yatırım fonlarını yöneten Blairmore şirketi hâlâ varlığını sürdürüyor.

Guardian gazetesi şirketin İngiltere'ye şimdiye dek "bir kuruş bile vergi ödemediğini" yazdı.