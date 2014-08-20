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Dünya
Deutsche Welle

'İnfaz görüntüleri gerçek'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, gazeteci Foley'in infaz görüntülerinin gerçek olduğunu bildirdi.

20 Ağustos 2014 22:43


ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'li gazeteci James Foley'nin başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren videonun gerçek olduğunu bildirdi.

Sözcü Caitlin Hayden, “ABD istihbarat camiası ABD vatandaşları James Foley ve Steven

Sotloff'u gösteren videoları analiz etti. Videonun gerçek olduğu yargısına vardık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz“ açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un sözcüsü de Ban'ın gazeteci Foley'in infaz edilmesini sert bir şekilde kınadığını bildirdi.

Suriye'de görev yaparken yaklaşık 2 yıl önce kaçırılan Foley'nin internette, IŞİD yeni adıyla İslam Devleti terör örgütü tarafından infaz edilirken çekildiği iddia edilen görüntüleri yayınlanmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın da ilerleyen saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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