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İnek, kamyonetin kasasından yola düştü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) – BURSA’da seyir halindeki kamyonetin kasasından 350 kiloluk inek yola düştü

07 Ocak 2019 03:57

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) – BURSA’da seyir halindeki kamyonetin kasasından 350 kiloluk inek yola düştü. Yaralı inek vinç yardımıyla kamyonete geri yüklendi.
Olay, akşam saatlerinde Orhangazi- İznik karayolu Kurudere Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Beytullah E. yönetimindeki 16 F 9335 plakalı kamyonette bulunan yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki inek, besihaneye götürüldüğü sırada kamyonetin kasasından karayoluna düştü. Kamyonet şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri karayolunda önlem aldı. Yaralı inek olay yerine çağırılan vinç yardımıyla kamyonete geri yüklendi.

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