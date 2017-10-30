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İnek için 5 bin 238 lira tazminat

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'ne bağlı Güldiken Köyü'nde oturan Samettin Serin'in, geçen yıl bölgedeki operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ineğinin hastalandığını ve veterinere gösteremediği için öldüğünü ileri s

30 Ekim 2017 20:44

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne bağlı Güldiken Köyü\'nde oturan Samettin Serin\'in, geçen yıl bölgedeki operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ineğinin hastalandığını ve veterinere gösteremediği için öldüğünü ileri sürerek yaptığı tazminat başvurusu, kabul edildi. Valilik Terör ve Terörden Doğan Zararları Tespit Komisyonu, ölen inek için Serin\'e 5 bin 238 lira tazmanat ödenmesini kararlaştırdı.
Lice\'ye bağlı Güldiken Köyü\'nde 2016 yılında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine, çok sayıda köylü yasaklardan dolayı tarım ve hayvancılık alanında zarar gördüklerini ileri sürdü. Köylüler, zararlarının karşılanması için Diyarbakır Valiliği Terör ve Terörden Doğan Zararları Tespit Komisyonu\'na başvurdu. Komisyon birçok başvuruyu redederken, Samettin Serin\'in ölen ineği için yaptığı başvuruyu kabul etti. Yasaklar nedeniyle hasta olan ineğini veterinere götüremediği için öldüğünü söyleyen Serin\'e, Komisyon, 5 bin 238 lira tizminat ödenmesine karar verdi. Tazminatın Samettin Serin tarafından kabul edilmesi ile sulhname imzalandı.

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