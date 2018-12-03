İnegölspor'da galibiyet sevinci

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, haftayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor\'da teknik direktör Fatih Akyel, hafta sonu deplasmanda alınan 3-2\'lik Sancaktepe Belediyespor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maçın başından sonuna kadar iyi bir futbol oynadıklarını belirten genç teknik adam, \"Kazanmayı da hak ettik. Rakibe net pozisyonlar da vermedik. Rakibin 2 tane penaltısı var. 1 tanesi evet penaltı ama öteki çok ağır bir karar. Bana göre verilmemesi gereken bir penaltıydı. Ama son dakikada güzel bir gol attık, 3-2 kazandık. Mutluyuz. Deplasman galibiyeti bizim için çok sevindirici. Sancaktepe gibi yukarıya oynayan iyi bir kadroyu burada yenmek bizim için gurur verici\" ifadelerini kullandı.

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